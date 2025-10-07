Имел сделку на 100 млн долларов. Суперзвезда НХЛ отказался от безумных денег ради успеха в Кубке Стэнли

В ночь на 8 октября стартует новый сезон НХЛ, где одним из лучших хоккеистов является Коннор Макдэвид (Фото: x.com/EdmontonOilers)

Канадский форвард Коннор Макдэвид продлил сотрудничество с Эдмонтон Ойлерз еще на два года перед стартом нового сезона НХЛ.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Звездный хоккеист мог стать свободным агентом летом 2026-го, однако решил остаться в команде, где начинал свою карьеру в лиге.

Ранее 8-летнее соглашение принесло Коннору 100 млн долларов. Сейчас по данным СМИ, новый контракт капитана Эдмонта не будет не только самым большим в НХЛ — он будет уступать по размеру даже соглашению его партнера по команде Леона Драйзайтля ($14 млн). 28-летний Макдэвид якобы отказался от солидных денег, выдвинув альтруистическое условие Эдмонтону. Речь идет о том, что канадский клуб должен потратить деньги на усиление команды новыми игроками, потому что Коннор хочет завоевать Кубок Стэнли.

Отметим, что с 2015 года Макдэвид набрал 1082 очка (361+721) в 712 матчах регулярного чемпионата и еще 150 (44+106) очков в 98 матчах плей-офф за Эдмонтон. В последние два сезона команда добиралась до финала Кубка Стэнли, однако дважды проигрывала Флориде.

На счету Коннора пять титулов самого результативного игрока НХЛ (2017, 2018, 2021, 2022, 2023) и три титула самого ценного игрока (2017, 2021, 2023).

В 2024-м он стал МВП плей-офф, несмотря на поражение в финале Кубка Стэнли.

