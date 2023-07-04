Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC перед вероятным боем с Цукербергом — фото 4 июля, 09:27 Илон Маск (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск серьезно готовится к вероятному поединку против разработчика Facebook и основателя Meta Марка Цукерберга.

В ожидании поединка миллиардер времени не теряет и провел тренировку с бывшим чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером, о чем тот рассказал в своем аккаунте в Instagram, опубликовав совместное фото.

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«Отличная тренировка с тремя мужчинами, которыми я действительно восхищаюсь. Суммарный IQ на этом фото — 1000. Если не считать меня», — написал Сан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Президент UFC Дан Уайт заявлял, что готов устроить бой между миллиардерами.