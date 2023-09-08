Сражался под Бахмутом. На войне с Россией погиб мастер спорта по боевому искусству 8 сентября, 12:10 Александр Котынин (Фото:Букви)

Многократный призер Киевской области по рукопашному бою и джиу-джитсу Александр Котынин отдал жизнь за Украину.

Как сообщает издание «Букви», 26-летний спортсмен выполнял боевое задание под Бахмутом, во время которого получил тяжелое ранение.

Котынина доставили в больницу, где боролись за его жизнь. Однако спасти Александра не удалось, ведь, полученные травмы, были несовместимы с жизнью.

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На фронте Котынин являлся старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки.

«Наш герой получил тяжелые ранения. Несмотря на попытки врачей спасти Александру жизнь, к сожалению, не удалось. Он с честью и преданностью исполнял обязанность по защите государства и до последнего дыхания оставался верен присяге, украинскому народу и Украине», — рассказала военная и подруга погибшего.

Александр был мастером спорта по панкратиону, многократным победителем чемпионатов Киевской области и Белой Церкви по панкратиону, рукопашного боя и джиу-джитсу.

Отметим, что уже создана петиция для присвоения ему звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно.

Ранее сообщалось, что на войне погиб брат футболиста сборной Украины и Динамо Киев.