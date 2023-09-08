Сражался под Бахмутом. На войне с Россией погиб мастер спорта по боевому искусству
Александр Котынин (Фото:Букви)
Многократный призер Киевской области по рукопашному бою и джиу-джитсу Александр Котынин отдал жизнь за Украину.
Как сообщает издание «Букви», 26-летний спортсмен выполнял боевое задание под Бахмутом, во время которого получил тяжелое ранение.
Котынина доставили в больницу, где боролись за его жизнь. Однако спасти Александра не удалось, ведь, полученные травмы, были несовместимы с жизнью.
На фронте Котынин являлся старшим наводчиком гранатометного отделения взвода огневой поддержки.
«Наш герой получил тяжелые ранения. Несмотря на попытки врачей спасти Александру жизнь, к сожалению, не удалось. Он с честью и преданностью исполнял обязанность по защите государства и до последнего дыхания оставался верен присяге, украинскому народу и Украине», — рассказала военная и подруга погибшего.
Александр был мастером спорта по панкратиону, многократным победителем чемпионатов Киевской области и Белой Церкви по панкратиону, рукопашного боя и джиу-джитсу.
Отметим, что уже создана петиция для присвоения ему звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» посмертно.
Ранее сообщалось, что на войне погиб брат футболиста сборной Украины и Динамо Киев.