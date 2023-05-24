Эвакуация вертолетом: Бывшего бойца UFC арестовали за нападение на таксиста — фото

24 мая, 17:12
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Алессио Ди Кирико (Фото:instagram.com/alessiodichirico)

Алессио Ди Кирико (Фото:instagram.com/alessiodichirico)

Итальянский экс-боец смешанных единоборств Алессио Ди Кирико оказался в центре громкого скандала.

Как сообщает The Sports Daily, спортсмена арестовали за нападение на таксиста.

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По информации источника, боец отдыхал в ресторане на испанском острове Форментера в компании жены и двоих детей. Он вызвал такси, чтобы добраться к себе в отель, однако устроил с ним перепалку.

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Ди Кирико хотел вчетвером ехать на заднем сиденье автомобиля, но таксист запретил. Во время поездки Алессио постоянно спорил с водителем, а когда уже добрались домой, то неожиданно ударил водителя в лицо, нанеся ему серьезные травмы.

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У таксиста сломана скула, а осколки от разбитых очков повредили ему правый глаз. Водителя пришлось эвакуировать в больницу вертолетом.

https://twitter.com/phre/status/1660874290735054848

Напомним, Ди Кирико выступал в среднем весе под эгидой UFC. Итальянец провел 20 боев, в которых 13 раз одержал победу. В 2022 году он завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что в Бразилии трагически погиб боец смешанных единоборств.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   UFC

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