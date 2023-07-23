Американский боец оформил самый быстрый нокаут в истории ММА — видео
Луис Эрнандес нокаутировал Брайана Топпа (Фото:Скриншот)
В субботу, 22 июля, состоялся турнир Titan FC 83, который проходил во Флориде.
Главным событием вечера стал поединок Луиса Эрнандеса против Брайана Топпа.
В том бою Луис уже на первой секунде дуэли нокаутировал соперника, ударив его левой ногой в голову. Американец пошел добивать Топпа, однако арбитр вовремя остановил Эрнандеса.
Отметим, что это самый быстрый нокаут в истории соревнований MMA.
Луис Эрнандес побил прошлый рекорд UFC, когда Хорхе Масвидаль нокаутировал Бена Аскрена за шесть секунд.
Ранее сообщалось, что Макгрегор отправил маскота баскетбольной команды в нокаут.