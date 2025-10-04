Выигрывал Супербоул. В 39 лет внезапно скончался брат одного из лучших бойцов в истории UFC

Об этом пишет пресс-служба американского клуба. Причина его смерти не разглашается. Спортсмену было 39 лет.

«Присутствие Артура было подарком для каждого, кого он встречал. Его широкая, яркая улыбка, заразительная энергия и вечный позитив создавали присутствие, которое постоянно подбадривало других», — сказал генеральный менеджер Балтимора Эрик ДеКоста.

Отметим, что американский игрок был выбран в пятом раунде драфта 2010 года. Артур выступал на позиции линейного защитника, помог Балтимору выиграть Суперкубок в 2013-м. Всего он провел в NFL семь сезонов, с 2010 по 2017 год.

Известно, что Артур Джонс был старшим братом Джона Джонса, бывшего чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом весе, которого считают одним из лучших бойцов MMA всех времен.

У него также остался брат Чандлер Джонс — бывший защитник клубов НФЛ, четырехкратный участник Матча всех звезд лиги и победитель Супербоула в составе Пэтриотс.

