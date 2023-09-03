Сцена не для слабонервных. Американский боец получил жуткую травму в дебютном поединке в MMA — видео 3 сентября, 23:23 Дилан Райшман ожидал не такого дебюта (Фото:Скриншот видео)

Американский боец смешанных единоборств Дилан Райшман получил ужасную травму в своем дебютном поединке в MMA на турнире Combat Global в Майами.

Об этом сообщает MMA Fighting.

В середине второго раунда боя против Хайме Мора Райшман защищался от тейкдауна. Мора поднял Райшмана вверх, а когда попытался повалить его на канвас, то нога Дилана оказалась под весом двух спортсменов, что привело к ужасному перелому, а из колена начала торчать кость.

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Эта травма напугала не только самого Райшмана, но и его соперника, который схватился за голову.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой!

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