Сцена не для слабонервных. Американский боец получил жуткую травму в дебютном поединке в MMA — видео

3 сентября, 23:23
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Дилан Райшман ожидал не такого дебюта (Фото:Скриншот видео)

Дилан Райшман ожидал не такого дебюта (Фото:Скриншот видео)

Американский боец смешанных единоборств Дилан Райшман получил ужасную травму в своем дебютном поединке в MMA на турнире Combat Global в Майами.

Об этом сообщает MMA Fighting.

В середине второго раунда боя против Хайме Мора Райшман защищался от тейкдауна. Мора поднял Райшмана вверх, а когда попытался повалить его на канвас, то нога Дилана оказалась под весом двух спортсменов, что привело к ужасному перелому, а из колена начала торчать кость.

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Эта травма напугала не только самого Райшмана, но и его соперника, который схватился за голову.

Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой!

https://twitter.com/pelunaton/status/1698150374274740524?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1698150374274740524%7Ctwgr%5E0073c098abbdc0d757d9b10fc45ca4fcdad52d18%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mmafighting.com%2F2023%2F9%2F2%2F23857235%2Fvideo-dylan-reischman-suffers-absolutely-horrific-nsfw-leg-break-in-pro-debut-at-combate-global

Ранее сообщалось, что американский боец Луис Эрнандес оформил самый быстрый нокаут в истории ММА.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Смешанные единоборства MMA UFC

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