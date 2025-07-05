«В Белом доме больше нет кокаина». Планы Конора Макгрегора драться перед Трампом высмеял известный промоутер

Али Абдель-Азиз отреагировал в соцсетях на коллаж, который сделал Макгрегор с помощью искусственного интеллекта .

На фото изображена дуэль вглядов Конора Макгрегора и Майкла Чендлера возле Белого дома, за которой наблюдает президент США Дональд Трамп.

«Мне сказали, что для поединка в Белом доме проведут тестирование на тяжелые наркотики, а мы все знаем, что ты не сможешь его пройти. Может, тебе удастся попасть на китайский кард. В Белом доме больше нет кокаина», — обратился Али Абдель-Азиз в соцсетях к Макгрегору.

Али Ибрагим Абдель-Азиз — египетский менеджер и промоутер в области смешанных единоборств, основатель компании Dominance MMA Management. Он работал с такими известными бойцами ММА, Камару Усман, Джастин Гейджи, Генри Сехудо, Чарльз Оливейра.

Ранее Трамп заявил, что на территории Белого дома, который является официальной резиденцией президента США, в 2026 году состоится чемпионский бой UFC в рамках празднования 250-летия Америки.

Напомним, что в июне Топурия жестко нокаутировал Оливейру в первом раунде и переписал историю UFC.