Путин vs Трамп. Президент UFC назвал поединок, который затмит бой двух миллиардеров

11 августа, 13:18
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Путин против Трампа (Фото:Колаж: NV)

Путин против Трампа (Фото:Колаж: NV)

Дэйна Уайт, который является президентом UFC, поделился ожиданиями от боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом.

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В комментарии MMA News Уайт заявил, что поединок между двумя миллиардерами станет лучшим в истории, а более величественный бой будет только между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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«Это один из тех боев, который бы мы сделали, я бы организовал убийственный андеркарт с множеством великолепных поединков, а затем будет главное событие.

Подумайте, каким большим будет этот бой. Два самых влиятельных парня в мире будут драться на самой большой сцене на планете.

Каждый бы заплатил за это. Кто не захочет увидеть это шоу? Все будут смотреть. Даже твоя бабушка будет смотреть этот бой. Трампу придется драться с Путиным, чтобы бой был больше этого", — сказал Уайт.

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Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Недавно Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраилем Адесанья и Александром Волкановским.

Президент UFC Дэйна Уайт также заявлял, что бой Маск — Цукерберг может принести миллиард долларов прибыли.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Владимир Путин Марк Цукерберг Дональд Трамп Илон Маск UFC

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