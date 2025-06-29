«Мне этот бой неинтересен» Украинский боксер раскритиковал возможный поединок Усика с Джейком Полом по правилам MMA

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко прокомментировал слухи о возможном бое Александра Усика с популярным блогером и бойцом Джейком Полом по правилам ММА.

По словам Сиренко, он не исключает, что бой может состояться, однако как профессионалу ему такой поединок неинтересен, ведь это скорее шоу, чем настоящий спортивный вызов, сообщает vRINGe.

«Мне, как спортсмену, в такие вещи слабо верится. Но в этом мире возможно все. В любом случае это больше заработок денег для каждого из них. Мне, как спортсмену-профессионалу, этот бой неинтересен. Но обычным зрителям, которые просто хотят посмотреть шоу, это, наверное, может быть интересно», — сказал Сиренко.

Александр Усик готовится к реваншу против Даниэля Дюбуа, который состоится 19 июля. Владислав Сиренко в андеркарде боя подерется с Камилем Новицким.

Сообщалось, что Джейк Пол одержал победу над экс-чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим во время вечера бокса в Калифорнии.

Ранее на бой с Джейком Полом намекнули в команде Александра Усика, а промоутер блогера заявил, что бой с украинцем может состояться в 2026 году.