«С Марком лучше не шутить». Цукерберг перед боем с Маском провел мощную тренировку с чемпионами UFC — фото 12 июля, 10:42 Марк Цукерберг совершенствует навыки боевых искусств (Фото:Марк Цукерберг через Instagram)

Основатель компании Meta, разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг ведет серьезную подготовку к потенциальному поединку против основателя SpaceX и владельца Twitter Илона Маска.

В аккаунте Цукерберга в Instagram появились фотографии тренировки американского миллиардера с чемпионами UFC новозеландцем Исраилем Адесанья и австралийцем Александром Волкановским.

Видео дня

«С Марком лучше не шутить. Это серьезное дело», — подписал фото Адесанья.



«Это честь тренироваться с вами, ребята», — прокомментировал Цукерберг.

Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Недавно Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером.

Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что бой Маск — Цукерберг может принести миллиард долларов прибыли.