Показал ягодицы и поговорил с Трампом: 40-летний ветеран UFC одержал эпичную победу нокаутом за 35 секунд — видео

13 июля, 13:05
Льюис нокаутировал Тейшейру (Фото: instagram.com/ufc)

В ночь на 13 июля в Нэшвилле (США) состоялся турнир UFC on ESPN 70. Главным событием вечера стал поединок в тяжелом весе между Дерриком Льюисом (29−12) и Таллисоном Тейшейрой (8−1).

40-летний Льюис с первых секунд боя пошел вперед и пропустил удар пальцем в глаз. Рефери не обратил внимания на этот эпизод.

После этого ветеран решил наугад выбрасывать удары. Льюис попал в Тейшейру левым хуком и бросился его добивать.

Рефери в итоге остановил поединок. Бой длился всего 35 секунд.

https://twitter.com/ChampRDS/status/1944246050937508177

На счету Деррика Льюиса теперь 29 побед при 12 поражениях в профессиональной карьере. 25-летний Таллисон Тейшейра потерпел первое поражение при восьми победах.

После боя Льюис устроил в октагоне настоящее шоу. Сначала решил показать трибунам ягодицы.

https://twitter.com/SpinninBackfist/status/1944248071183118407

А затем пообщался с президентом США Дональдом Трампом — тот якобы сам позвонил президенту UFC Дэйне Уайту, чтобы поздравить Льюиса.

https://twitter.com/RedCorner_MMA/status/1944249152759537924

Ранее Джон Джонс, которого часто называют лучшим бойцом смешанных единоборств всех времен, объявил о завершении своей карьеры в UFC.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   UFC Смешанные единоборства

Про файлы cookies