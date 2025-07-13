В ночь на 13 июля в Нэшвилле (США) состоялся турнир UFC on ESPN 70. Главным событием вечера стал поединок в тяжелом весе между Дерриком Льюисом (29−12) и Таллисоном Тейшейрой (8−1).

40-летний Льюис с первых секунд боя пошел вперед и пропустил удар пальцем в глаз. Рефери не обратил внимания на этот эпизод.

После этого ветеран решил наугад выбрасывать удары. Льюис попал в Тейшейру левым хуком и бросился его добивать.

Реклама

Рефери в итоге остановил поединок. Бой длился всего 35 секунд.

На счету Деррика Льюиса теперь 29 побед при 12 поражениях в профессиональной карьере. 25-летний Таллисон Тейшейра потерпел первое поражение при восьми победах.

После боя Льюис устроил в октагоне настоящее шоу. Сначала решил показать трибунам ягодицы.

А затем пообщался с президентом США Дональдом Трампом — тот якобы сам позвонил президенту UFC Дэйне Уайту, чтобы поздравить Льюиса.

Ранее Джон Джонс, которого часто называют лучшим бойцом смешанных единоборств всех времен, объявил о завершении своей карьеры в UFC.