На турнире UFC 320, который состоялся 5 октября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили (21−4) встретился с американцем Кори Сендхагеном (18−5).

Двалишвили уверенно контролировал темп поединка, постоянно давил на соперника и не позволял тому развить атаки.

Бой продлился все пять раундов и завершился уверенной победой грузинского бойца единогласным решением судей — 49−45, 49−45, 49−46.

Эта победа стала третьей успешной защитой чемпионского титула UFC для Мераба в 2025 году и 14-й победой подряд в карьере.

Ранее сообщалось, что Алекс Перейра нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева в первом раунде реванша и вернул чемпионский титул UFC.