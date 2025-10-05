Грузинский чемпион Двалишвили в третий раз защитил титул UFC — видео

5 октября, 11:40
Двалишвили победил решением судей (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

На турнире UFC 320, который состоялся 5 октября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили (21−4) встретился с американцем Кори Сендхагеном (18−5).

Двалишвили уверенно контролировал темп поединка, постоянно давил на соперника и не позволял тому развить атаки.

Бой продлился все пять раундов и завершился уверенной победой грузинского бойца единогласным решением судей — 49−45, 49−45, 49−46.

Эта победа стала третьей успешной защитой чемпионского титула UFC для Мераба в 2025 году и 14-й победой подряд в карьере.

Ранее сообщалось, что Алекс Перейра нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева в первом раунде реванша и вернул чемпионский титул UFC.

