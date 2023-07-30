Гейджи хладнокровно вырубил обидчика Макгрегора невероятным хай-киком — видео 30 июля, 10:18 Гейджи нокаутировал Порье (Фото:UFC 291)

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити состоялся турнир UFC 291.

Главным событием вечера был бой Дастина Порье и Джастина Гейджи, которые дрались за пояс BMF.

Поединок закончился во втором раунде после того, как Гейджи выбросил хай-кик и пробил защиту Порье. Судья сразу остановил поединок, не дав Джастину добить оппонента.

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Для Дастина и Джастина этот бой был реваншем. Первый поединок состоялся в апреле 2018-го, в котором Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Отметим, что Порье дважды в своей карьере побеждал Конора Макгрегора.

Ранее американский боец оформил самый быстрый нокаут в истории ММА.