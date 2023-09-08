«Все будут вечно насмехаться надо мной». Фьюри спрогнозировал свое будущее в случае поражения в бою со звездой UFC
Бой состоится 28 октября (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему не избежать насмешек, если он проиграет в бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Фьюри заявил, что ему нужно приложить максимум усилий в поединке с Нганну, поскольку поражение будет очень унизительным, сообщает Boxing Scene.
«Я должен быть в топ-форме, потому что это будет больше, чем боксерский поединок. Если ты проиграл другому чемпиону или топ-претенденту, то это одно дело, бывает. Но если я проиграю парню из MMA, то я не смогу показаться на публике.
Это будет унизительно. Все будут вечно насмехаться надо мной, поэтому для меня это важный бой", — сказал Фьюри.
Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.
Недавно бойцы провели комическую дуэль взглядов.