«Все будут вечно насмехаться надо мной». Фьюри спрогнозировал свое будущее в случае поражения в бою со звездой UFC

8 сентября, 22:23
Поделиться:
Бой состоится 28 октября (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Бой состоится 28 октября (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему не избежать насмешек, если он проиграет в бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Фьюри заявил, что ему нужно приложить максимум усилий в поединке с Нганну, поскольку поражение будет очень унизительным, сообщает Boxing Scene.

«Я должен быть в топ-форме, потому что это будет больше, чем боксерский поединок. Если ты проиграл другому чемпиону или топ-претенденту, то это одно дело, бывает. Но если я проиграю парню из MMA, то я не смогу показаться на публике.

Видео дня

Читайте также:
«Он больше и сильнее». Промоутер назвал однозначного фаворита в возможном бою абсолютных чемпионов мира Альварес — Кроуфорд

Это будет унизительно. Все будут вечно насмехаться надо мной, поэтому для меня это важный бой", — сказал Фьюри.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

Недавно бойцы провели комическую дуэль взглядов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри MMA UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X