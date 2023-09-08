«Все будут вечно насмехаться надо мной». Фьюри спрогнозировал свое будущее в случае поражения в бою со звездой UFC 8 сентября, 22:23 Бой состоится 28 октября (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что ему не избежать насмешек, если он проиграет в бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Фьюри заявил, что ему нужно приложить максимум усилий в поединке с Нганну, поскольку поражение будет очень унизительным, сообщает Boxing Scene.

«Я должен быть в топ-форме, потому что это будет больше, чем боксерский поединок. Если ты проиграл другому чемпиону или топ-претенденту, то это одно дело, бывает. Но если я проиграю парню из MMA, то я не смогу показаться на публике.

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Это будет унизительно. Все будут вечно насмехаться надо мной, поэтому для меня это важный бой", — сказал Фьюри.

Поединок Фьюри с Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

Недавно бойцы провели комическую дуэль взглядов.