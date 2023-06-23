Маск против Цукерберга. В UFC готовы организовать поединок двум миллиардерам 23 июня, 17:57 Цукерберг против Маска (Фото:Колаж НВ)

Президент UFC Дан Уайт выразил готовность устроить поединок между владельцем Twitter Илоном Маском и основателем Facebook Марком Цукербергом.

По словам Уайта, возможные будущие соперники готовы к очному поединку.

«Они оба сказали мне: «Да, мы сделаем это». Они оба хотят подраться. Марк Цукерберг первым позвонил и спросил: «Реально ли это?» Я ответил: «Не знаю, позволь мне спросить Илона». Я позвонил Маску и спросил, на что он ответил: «Да, я абсолютно серьезно».

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Также президент организации заверил, что Маск и Цукерберг обратились по адресу.

«Послушайте, если ребята настроены серьезно, то они обратились по адресу. Я зарабатываю на жизнь тем, что устраиваю поединки. Если они действительно хотят драться, мы найдем способ сделать это. Я абсолютно положительно оцениваю возможность этого боя», — сказал Уайта MMA Junkie.

Напоминаем, что конфликт между миллиардерами произошел из-за того, что Цукерберг анонсировал, что хочет создать конкурента Twitter. Это не понравилось Илону Маску.

Ранее сообщалось, что Фьюри вызвал на бои двух бойцов UFC и хочет с ними подраться в один вечер.