Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Бывший чемпион мира UFC Конор Макгрегор получил отстранение на полтора года.

37-летний боец дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ESPN MMA.

Согласно правилам антидопинговой программы боевых видов спорта (CSAD), Макгрегор пропустил три допинг-пробы в течение 12 месяцев в 2024 году.

Кроме того, Конор также не сообщал о своем местоположении соответствующим службам, из-за чего агенты не смогли взять у него биоматериал.

Макгрегор признал свою вину. Из-за этого его дисквалификация была уменьшена с 24 месяцев до 18 — она завершится 20 марта 2026 года.

Конор Макгрегор — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Первый в истории UFC чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — полулегкой и легкой.

Провел 28 боев — 22 победы и 6 поражений. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021 году, когда досрочно проиграл Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что ирландец выступит на турнире UFC в Белом доме.