Под наблюдением Трампа. Конор Макгрегор с помощью ИИ намекнул на грандиозный бой в Белом доме
Макгрегор и Чендлер возле Белого дома — картинка созданная нейросетью (Фото: x.com/TheNotoriousMMA)
Поединок может состояться в следующем году в рамках празднования 250-летия Соединенных Штатов Америки.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор опубликовал в соцсетях сгенерированное искуственным интеллектом фото дуэли взглядов с Майклом Чендлером на фоне Белого дома.
На изображении, созданном с помощью нейросети, Макгрегор и Чендлер на фоне Белого дома смотрят друг на друга, а за ними наблюдает улыбающийся Трамп.
«Единственное место, где споры действительно разрешаются. Белый дом», — написал на своей странице в социальной сети X Макгрегор.
Ранее Трамп заявил, что на территории Белого дома, который является официальной резиденцией президента США, в 2026 году состоится чемпионский бой UFC в рамках празднования 250-летия Америки.
Конор Макгрегор — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Первый в истории UFC чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — полулегкой и легкой.
Провел 28 боев — 22 победы и 6 поражений. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021 году, когда досрочно проиграл Дастину Порье.
Майкл Чендлер — американский боец смешанных единоборств. В настоящее время выступает под эгидой UFC в легкой весовой категории.
Провел 33 поединка — 23 победы и 10 поражений. Последний раз выходил в октагон в апреле 2025 года, когда проиграл техническим нокаутом Пэдди Пимблетту.
Поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером должен был 29 июня 2024 года возглавить турнир UFC 303 в Лас-Вегасе. Однако за две недели до боя Конор сломал мизинец на ноге и встречу отменили.
UFC — это самая престижная и известная организация в мире смешанных единоборств (MMA). Штаб-квартира UFC находится в Лас-Вегасе. Она организует и продвигает соревнования по ММА, привлекая лучших бойцов со всего мира. UFC известен своим строгим отбором и высокими гонорарами бойцов.
