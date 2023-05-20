Долгожданное возвращение: Макгрегор проведет бой, который может побить рекорд UFC 20 мая, 20:09 Конор Макгрегор (Фото:instagram.com/thenotoriousmma)

Бывший чемпион организации Конор Макгрегор впервые за два года выйдет в октагон.

Ирландский боец планирует провести свой следующий бой до конца текущего года.

По словам Макгрегора, ему предстоит поединок с Майклом Чендлером.

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«Все готово. В конце года я вернусь в клетку. Я уже тренируюсь и готов к работе.

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Бой против Майкла Чендлера будет объявлен во время трансляции The Ultimate Fighter, который выйдет через несколько дней на ESPN. К тому времени, когда шоу закончится, у нас будет точная дата и мы озвучим ее для фанатов", — сказал Макгрегор в интервью MMA Fighting.

Напомним, свой последний бой Макгрегор провел в 2021 году, когда из-за травмы ноги проиграл Дастину Порье.

Ожидается, что поединок Конора и Майкла побьет рекорд посещаемости в истории UFC. На сегодняшний день самый большой аншлаг в истории организации произошел во время поединка между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером в 2019 году, когда событие посетило 57 127 человек. Победу в зрелищной схватке одержал Адесанья, который техническим нокаутом одолел соперника.

Ранее сообщалось, что украинского бойца ММА жестоко избили на турнире в США.