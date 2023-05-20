Долгожданное возвращение: Макгрегор проведет бой, который может побить рекорд UFC
Конор Макгрегор (Фото:instagram.com/thenotoriousmma)
Бывший чемпион организации Конор Макгрегор впервые за два года выйдет в октагон.
Ирландский боец планирует провести свой следующий бой до конца текущего года.
По словам Макгрегора, ему предстоит поединок с Майклом Чендлером.
«Все готово. В конце года я вернусь в клетку. Я уже тренируюсь и готов к работе.
Бой против Майкла Чендлера будет объявлен во время трансляции The Ultimate Fighter, который выйдет через несколько дней на ESPN. К тому времени, когда шоу закончится, у нас будет точная дата и мы озвучим ее для фанатов", — сказал Макгрегор в интервью MMA Fighting.
Напомним, свой последний бой Макгрегор провел в 2021 году, когда из-за травмы ноги проиграл Дастину Порье.
Ожидается, что поединок Конора и Майкла побьет рекорд посещаемости в истории UFC. На сегодняшний день самый большой аншлаг в истории организации произошел во время поединка между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером в 2019 году, когда событие посетило 57 127 человек. Победу в зрелищной схватке одержал Адесанья, который техническим нокаутом одолел соперника.
Ранее сообщалось, что украинского бойца ММА жестоко избили на турнире в США.