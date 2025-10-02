«Сделка завершена»: Макгрегор выступит на турнире UFC в Белом доме

Конор Макгрегор выступит на турнире UFC в Белом доме (Фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил, что его поединок состоится в рамках предстоящего события UFC в 2026 году в Белом доме.

37-летний ирландский боец рассказал, что сделка завершена.

«Это не переговоры. Сделка завершена, подписана и согласована. Макгрегор выступит в Белом доме в честь 250-летия Америки», — приводит слова Конора Bleacher Report.

Конор Макгрегор — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. Первый в истории UFC чемпион, владевший одновременно двумя поясами в разных весовых категориях — полулегкой и легкой.

Провел 28 боев — 22 победы и 6 поражений. Последний раз Макгрегор выходил в октагон в 2021 году, когда досрочно проиграл Дастину Порье.

Ранее сообщалось, что Конор снял свою кандидатуру с выборов президента Ирландии.