«Я его убью». Конор Макгрегор нагло пригрозил звезде UFC
В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор через Instagram)
Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор вызвал на поединок Джастина Гейджи, который недавно победил Дастина Порье и завоевал титул BMF.
В своем Twitter-аккаунте ирландец заверил, что легко одолеет Гейджи одним ударом.
«Парень умный, как две доски. Он мне на один удар. Я убью его намертво одним ударом. И легко», — написал Конор.
Отметим, что последний поединок Макгрегор проводил в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье, получив травму.
Ранее Конор Макгрегор нокаутировал максота баскетбольной команды.