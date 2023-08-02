«Я его убью». Конор Макгрегор нагло пригрозил звезде UFC 2 августа, 08:40 В смешанных единоборствах Конор провел 28 боев (Фото:Конор Макгрегор через Instagram)

Бывший двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор вызвал на поединок Джастина Гейджи, который недавно победил Дастина Порье и завоевал титул BMF.

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В своем Twitter-аккаунте ирландец заверил, что легко одолеет Гейджи одним ударом.

«Парень умный, как две доски. Он мне на один удар. Я убью его намертво одним ударом. И легко», — написал Конор.

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Отметим, что последний поединок Макгрегор проводил в 2021 году, когда проиграл Дастину Порье, получив травму.

Ранее Конор Макгрегор нокаутировал максота баскетбольной команды.