670 тысяч долларов в день: Криштиану Роналду зарабатывает за год больше, чем все бойцы UFC вместе взятые

9 июля, 15:35
Бойцы UFC получают около 20% от дохода компании (Фото: Reuters, коллаж NV)

Лидер сборной Португалии подписал новый контракт c Аль-Насром по которому получит минимум 490 млн долларов за последующие два года.

Контракт 40-летнего Роналду — это не только зарплата. Футболист договорился о переходе ему 15% акций Аль-Насра стоимостью около 45 млн долларов. Также получил подписной бонус в размере 33 млн долларов, который увеличится до 51 млн долларов с началом второго года продления контракта.

Аль-Наср также будет выплачивать игроку бонусы за результаты. Если Роналду сможет завоевать Золотую бутсу, как лучший бомбардир, и титул чемпиона Саудовской Аравии в предстоящем сезоне, то получит дополнительно 16 млн долларов.

С учетом всех бонусов Роналду потенциально может заработать 700 млн долларов к концу своего двухлетнего соглашения.

Но даже базовый контракт Роналду на 245 млн (или около 670 000 долларов в день!) затмил годовой доход всех бойцов UFC, который составляет 218 млн долларов. Об этом сообщает Happy Punch.

x.com/HappyPunch
Фото: x.com/HappyPunch

Чемпионат UFC самый престижный в мире смешанных единоборств. Организация, которую возглавляет Дэйна Уайт, зарабатывает около 1,5 миллиарда долларов в год, а бойцы получают лишь около 15−20% от общего дохода.

