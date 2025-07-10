Шестикратный чемпион и член Зала славы UFC Рэнди Кутюр был срочно госпитализирован после аварии на треке в Канзас-Сити, где готовился к своему дебюту в Национальной ассоциации драг-рейсинга (NHRA).

Об этом сообщает TMZ Sports.

Инцидент произошел во время тренировочных заездов во вторник, 8 июля. В результате аварии Кутюр получил ожоги первой и второй степени, а также травмы и отравление дымом. Его автомобиль был полностью уничтожен. Причина аварии пока не известна.

62-летнего спортсмена эвакуировали вертолетом в специализированный ожоговый центр, где он остается под наблюдением врачей.

По информации источника, Кутюр имеет хорошие шансы на выздоровление, хотя его состояние оценивается как серьезное.

Кутюр недавно начал процесс лицензирования для участия в профессиональных драг-рейсах в классе Pro Mod.

«Это новая арена для моего соревновательного духа. Я использую все, чему научился в борьбе и смешанных единоборствах, и попытаюсь добиться успеха в гонках», — заявлял Рэнди ранее.

