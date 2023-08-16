«Твой дом — безопасное место для боя». Маск высмеял Цукерберга за отказ драться в римском Колизее 16 августа, 11:26 Цукерберг против Маска (Фото:Коллаж NV)

Поединок основателя SpaceX и владельца Twitter Илона Маска и разработчика социальной сети Facebook и основателя компании Meta Марка Цукерберга не состоится в Колизее.

В своем Twitter-аккаунте Маск написал, что Цукерберг отказался от любезного предложения Италии провести бой в одном из самых известных сооружений античного мира.

«Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался. Я предложил его дом как „безопасное место“. Однако, к сожалению, он „путешествовал“», — написал Маск.

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Ранее Маск вызвал Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Мать Маска Мэй Маск запретила ему драться в клетке с Цукербергом, однако он к ней не прислушался и начал подготовку к бою.

Маск провел тренировку с экс-чемпионом UFC Жорж Сен-Пьером, а Цукерберг — с чемпионами UFC Исраилем Адесанья и Александром Волкановским.

Президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что бой Маск — Цукерберг может принести миллиард долларов прибыли.

Впоследствии Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа, на что тот ответил, что пока неизвестно, сможет ли он выйти в ринг против в предложенный день, поскольку имеет проблемы со здоровьем.

А недавно Цукерберг опубликовал пост в соцсети Threads, в котором заявил, что собирается искать другого соперника, поскольку Маск относится к поединку несерьезно.