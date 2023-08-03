Железный Майк будет помогать Нганну в бою против Фьюри

3 августа, 17:17
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Майк Тайсон и Френсис Нганну (Фото:Twitter)

Майк Тайсон и Френсис Нганну (Фото:Twitter)

Бывший чемпион мира Майк Тайсон вошел в тренерский штаб экс-чемпиона UFC Френсиса Нганну.

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Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает Майкл Бенсон.

По информации источника, Железный Майк, как называют легенду, будет одним из тренеров, которые будут готовить Фрэнсиса Нганну к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

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Также отмечается, что бывший чемпион мира будет в углу Нганну во время боя.

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Напомним, выставочный поединок Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, Фьюри получил специальное разрешение на бой со звездой UFC.

Ранее Майк Тайсон заявил, что Нганну может победить звездного британца благодаря сильному удару.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Майк Тайсон Тайсон Фьюри

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