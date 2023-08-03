Железный Майк будет помогать Нганну в бою против Фьюри 3 августа, 17:17 Майк Тайсон и Френсис Нганну (Фото:Twitter)

Бывший чемпион мира Майк Тайсон вошел в тренерский штаб экс-чемпиона UFC Френсиса Нганну.

Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает Майкл Бенсон.

По информации источника, Железный Майк, как называют легенду, будет одним из тренеров, которые будут готовить Фрэнсиса Нганну к поединку с британцем Тайсоном Фьюри.

Видео дня

Также отмечается, что бывший чемпион мира будет в углу Нганну во время боя.

‼️ Francis Ngannou has now officially appointed Mike Tyson as one of his trainers for the Tyson Fury fight. Tyson will join Ngannou's camp and be in his corner on Oct 28th in Saudi Arabia. pic.twitter.com/JbaSB8v6jO — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 3, 2023

Напомним, выставочный поединок Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Отметим, Фьюри получил специальное разрешение на бой со звездой UFC.

Ранее Майк Тайсон заявил, что Нганну может победить звездного британца благодаря сильному удару.