На прошлых выходных в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 320, где в рамках главного карда американский боец Джо Пайфер (15−3) встретился с Абусом Магомедовым (28−7) из России.

Перед поединком 29-летний представитель США записал видеообращение для украинцев. Похоже, что Джо дружит с бойцом MMA Егором Костюченко, который и рассказал, что в бою против россиянина он будет иметь сильную поддержку от фанатов из Украины.



«Всем привет! Я здесь со своим другом Егором Костюченко. Он сказал, что у меня много фанов в Украине. Не пропустите мой главный бой против Магомедова — очень умелый парень, но верю, что у меня есть все, что нужно. Подключайтесь, чтобы увидеть, как я ему устрою настоящее побоище. Поехали!», — заявил Пайфер.



В конце концов, американец выполнил свое обещание и устроил безумную драку в октагоне. Сначала Пайфер, обладающий нокаутирующей силой, мощным ударом отправил Магомедова в нокдаун, а затем решил перейти к борьбе. Во втором раунде Джо, в конце концов, применил удушающий прием, заставив россиянина сдаться.



Кстати, в главном поединке турнира UFC 320 бразилец Алекс Перейра (13−3) триумфально вернул себе пояс чемпиона в полутяжелом весе, досрочно победив россиянина Магомеда Анкалаева (20−2−1).