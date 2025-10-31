«Не дают роли в Голливуде из-за Украины». Российский спортсмен пожаловался, что его больше не снимают в кино

Чемпиона UFC Олега Тактарова не утверждают на роли в США после начала полномасштабного вторжения.

Известный боец смешанных единоборств и актер Олег Тактаров считает, что его не утверждают на роли в Голливуде из-за национальности.

«Я уже три года не снимаюсь в Голливуде. Дело не в том, что я плохой актер или сильно постарел. Роли получаю, но потом нужно это еще утвердить. Как раз на этом этапе начинаются проблемы. Продюсерам рассказывают, что Тактаров — русский, а из-за этого будут забастовки. Там хватает проукраинских людей, которые — не дай бог — блокады устроят. Зачем им это надо? Им легче просто меня не утвердить на роль», — сказал Тактаров в интервью Sport24.

58-летний Тактаров был чемпионом UFC в 1995 году. И снимался во множестве голливудских фильмов, среди которых — Самолет президента, 15 минут славы, Плохие парни-2, Хозяева ночи, Хищники, Человек з Торонто…

