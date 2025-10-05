Перейра нокаутировал россиянина в первом раунде реванша и вернул чемпионский титул UFC — видео

5 октября, 09:58
Поделиться:
Для Перейры это уже третий чемпионский титул в карьере в UFC (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Для Перейры это уже третий чемпионский титул в карьере в UFC (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Бразильский боец Алекс Перейра (13−3) триумфально вернул себе пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, досрочно победив россиянина Магомеда Анкалаева (20−2−1) в главном поединке турнира UFC 320, который состоялся в Лас-Вегасе.

Уже в первом раунде Перейра активно пошел вперед, быстро переведя бой в партер. Бразилец начал добивать соперника ударами рук и локтей, а Анкалаев не смог защититься. Судья вмешался и остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Реклама

Читайте также:
«Сделка завершена»: Макгрегор выступит на турнире UFC в Белом доме
https://twitter.com/ufc/status/1974701445749637255?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974701445749637255%7Ctwgr%5E052678d3fa97034dc47632e25e580bfc8d0251e5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fuk%2Fboxing%2Fmma%2Fperejra-nokautuvav-ankalayeva-u-revanshi-na-ufc-320%2F

Таким образом, Перейра взял громкий реванш за мартовское поражение на UFC 313, когда Анкалаев победил его по решению судей и отобрал чемпионский пояс.

Для Перейры это уже третий чемпионский титул в карьере в UFC.

Ранее сообщалось, что один из лучших бойцов UFC Карлос Ульберг безжалостно нокаутировал соперника в первом раунде.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   MMA UFC Смешанные единоборства

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies