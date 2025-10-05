Для Перейры это уже третий чемпионский титул в карьере в UFC (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

Бразильский боец Алекс Перейра (13−3) триумфально вернул себе пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе, досрочно победив россиянина Магомеда Анкалаева (20−2−1) в главном поединке турнира UFC 320, который состоялся в Лас-Вегасе.

Уже в первом раунде Перейра активно пошел вперед, быстро переведя бой в партер. Бразилец начал добивать соперника ударами рук и локтей, а Анкалаев не смог защититься. Судья вмешался и остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Реклама

Таким образом, Перейра взял громкий реванш за мартовское поражение на UFC 313, когда Анкалаев победил его по решению судей и отобрал чемпионский пояс.

Для Перейры это уже третий чемпионский титул в карьере в UFC.

Ранее сообщалось, что один из лучших бойцов UFC Карлос Ульберг безжалостно нокаутировал соперника в первом раунде.