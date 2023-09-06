Украинский боец брутальным нокаутом победил соперника в первом раунде и получил контракт с UFC — видео
Сергей Сидей (Фото:Instagram)
Ночью 6 сентября прошло шоу претендентов Дейны Уайта.
Свой поединок провел украинец Сергей Сидей, который одолел Рамона Тавереса в первом раунде, отправив его в нокаут.
Отметим, что после поединка бойцу предложили подписать контракт с UFC.
Также стоит отметить, что у Сергея есть канадский паспорт.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу.