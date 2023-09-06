Украинский боец брутальным нокаутом победил соперника в первом раунде и получил контракт с UFC — видео 6 сентября, 11:07 Сергей Сидей (Фото:Instagram)

Ночью 6 сентября прошло шоу претендентов Дейны Уайта.

Свой поединок провел украинец Сергей Сидей, который одолел Рамона Тавереса в первом раунде, отправив его в нокаут.

Отметим, что после поединка бойцу предложили подписать контракт с UFC.

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Также стоит отметить, что у Сергея есть канадский паспорт.

Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу.