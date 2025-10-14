В лимите легчайшего веса (до 61,2 кг) должен был выступить представитель Украины и Канады Сергей Сидей (12−2). Однако за месяц до поединка уроженцу Черновцов пришлось сняться с боя из-за тяжелой травмы.

«Мне больно это писать, но, к сожалению, вынужден сняться со своего боя 15 ноября на UFC 322 из-за тяжелого вывиха плеча, полученного во время тренировки.

Прошу прощения у своего соперника Малкольма Уэллмейкера (10−0) и надеюсь, что ты все же получишь возможность выступить на этом турнире.

Я был очень взволнован этой возможностью, но, видимо, на этот раз так просто не суждено. Сделаю все возможное, чтобы быстро восстановиться и вернуться как можно скорее. Спасибо всем за поддержку и добрые слова", — написал Сергей в Инстаграме.

Напомним, что Сидей получил контракт с UFC после того, как нокаутировал Рамона Тавареса в первом раунде претендентской серии Дэйны Уайта в сентябре 2023 года. В январе 2024-го он дебютировал в UFC, проиграв Таверасу в реванше. После той неудачи украинец одержал две победы решением судей — одолел Гаррета Армфилда и Кэмерона Смозермена.

Кстати, в прошлом году Сергей получил рассечение головы за четыре недели до боя против Армфилда. Он готовился к поединку, не зная, успеет ли восстановиться.

В интервью NV Сидей рассказал, почему покинул Украину и как начал заниматься ММА в Канаде.