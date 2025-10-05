Американский боец эффектно нокаутировал россиянина локтем на глазах у Хабиба — видео

5 октября, 10:25
Серхио Петтис (Фото: Серхио Петтис/Instagram)

Американец Серхио Петтис зрелищно победил россиянина Магомеда Магомедова на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае.

Петтис завершил бой досрочно — уже во втором раунде он отправил соперника в нокаут эффектным ударом локтем с разворота.

https://twitter.com/espnmma/status/1974198357049463252?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974198357049463252%7Ctwgr%5Ef76942507532987b89c6b27fc1705d4445fa6d86%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fukr%2Fmma%2Fkolishniy-boyec-ufc-pettis-liktem-nokautuvav-druga-habiba-nurmagomedova-video-1051923%2F

За боем наблюдал с трибун бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, который поддерживал своего соотечественника.

https://twitter.com/HappyPunch/status/1974215183833669656?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974215183833669656%7Ctwgr%5Ef76942507532987b89c6b27fc1705d4445fa6d86%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fukr%2Fmma%2Fkolishniy-boyec-ufc-pettis-liktem-nokautuvav-druga-habiba-nurmagomedova-video-1051923%2F

Петтис длительное время выступал в UFC, а впоследствии он продолжил карьеру в Bellator, где завоевал чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Алекс Перейра нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева в первом раунде реванша и вернул чемпионский титул UFC.

