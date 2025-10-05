Американец Серхио Петтис зрелищно победил россиянина Магомеда Магомедова на турнире Professional Fighters League (PFL) в Дубае.

Петтис завершил бой досрочно — уже во втором раунде он отправил соперника в нокаут эффектным ударом локтем с разворота.

За боем наблюдал с трибун бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов, который поддерживал своего соотечественника.

Реклама

Петтис длительное время выступал в UFC, а впоследствии он продолжил карьеру в Bellator, где завоевал чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Алекс Перейра нокаутировал россиянина Магомеда Анкалаева в первом раунде реванша и вернул чемпионский титул UFC.