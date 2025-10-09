В среду, 8 октября, бывший боец UFC Суман Мохтарян был застрелен в Риверстоуне, пригороде Сиднея (Австралия).

33-летний спортсмен прогуливался по улице, когда на него вдруг напал вооруженный мужчина. Неизвестный произвел несколько выстрелов и скрылся на красной Ауди.

На место происшествия вызвали полицию и бригаду скорой, однако они лишь констатировали смерть Сумана. Автомобиль нападавшего нашли на другой улице сожженным. Полиция начала расследование, стрелка пока не нашли.

Отметим, что это не первое покушение на жизнь Мохтаряна. В феврале 2024 года в него уже стрелял мужчина, представившийся курьером.

Мохтарян известен своими выступлениями в смешанных единоборствах. На его счету восемь побед и два поражения. В промоушене UFC он провел два боя, в которых оба раза проиграл.

