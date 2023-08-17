Девушка с автоматом. Чемпионка мира прошла отбор в штурмовую бригаду Нацполиции «Лють» — фото
Светлана Гоцик (Фото:instagram.com/svetlanagotsyk)
Чемпионка мира по смешанным единоборствам Светлана Гоцик присоединилась к штурмовой бригаде Национальной полиции Украины «Лють».
Спортсменка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что будет сражаться против российских оккупантов.
«Когда говорили, что ты девушка и не пройдешь психологическую полосу препятствий. В результате я одна девушка со взвода, которая прошла наравне с мужчинами.
И на моем лице улыбка в ответ. Просто без слов, берешь и делаешь. Никому ничего доказывать не нужно. Просто е**шь на полную", — написала украинка.
Отметим, что спортсменка является уроженкой Днепропетровской области. Светлана неоднократно становилась чемпионкой мира, в частности, по версии WWFC.
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