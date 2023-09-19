«Это будет позор». Тайсон Фьюри признался, боится ли быть нокаутированным в поединке против звезды UFC

19 сентября, 13:36
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Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что считает свой бой против Фрэнсиса Нганну самым сложным прямо сейчас.

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По словам британца, если он ошибется, то Нганну быстро закончит поединок своей победой.

«Против Фрэнсиса Нганну. Дело в том, что если я ошибусь, то поединок закончится. К тому же никто не ждет, что он меня побьет. Ни от кого не ждут победы надо мной, а от парня из ММА тем более.

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Если Фрэнсис меня нокаутирует, это будет самым большим позором для меня, не так ли? Это будет слишком хорошо для меня, не так ли? Он избавит меня от страданий.

Очевидно, что сам я не могу избавить себя от страданий. Надеюсь, что это сделает кто-то другой", — сказал Фьюри в Frank Warren’s Queensberry Promotions.

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Напомним, что поединок Фьюри — Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде.

Ранее Фьюри спрогнозировал свое будущее в случае поражения в бою со звездой UFC Фрэнсисом Нганну.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Тайсон Фьюри MMA

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