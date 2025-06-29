Топурия жестко нокаутировал Оливейру в первом раунде и переписал историю UFC — видео

29 июня, 09:48
Топурия уверенно победил (Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 317, в главном событии которого испанец грузинского происхождения Илия Топурия боролся за вакантный титул чемпиона в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Поединок начался на встречных курсах. Топурия отбил попытки Оливейры перевести бой в партер, и даже когда бразилец сумел частично провести бросок, Илия вышел из сложной ситуации и оказался сверху.

В итоге Топурия закрыл все вопросы уже в первом раунде. Мощный удар в подбородок отправил Оливейру в нокаут.

https://www.youtube.com/watch?v=kpnoibF4eNg&ab_channel=UFC

Топурия — первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух разных дивизионах, при этом оставшись непобежденным. Ранее Илия владел титулом в полулегком весе.

«Я уже говорил: я представляю новую эру смешанных единоборств. Это — следующий уровень игры», — заявил Топурия после боя.

В целом Топурия одержал 17-ю подряд победу в ММА. Оливейра потерпел 11-е поражение в карьере при 35 победах.

Мы писали, что один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств завершил карьеру в UFC.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   UFC Смешанные единоборства

