В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 317, в главном событии которого испанец грузинского происхождения Илия Топурия боролся за вакантный титул чемпиона в легком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Поединок начался на встречных курсах. Топурия отбил попытки Оливейры перевести бой в партер, и даже когда бразилец сумел частично провести бросок, Илия вышел из сложной ситуации и оказался сверху.

В итоге Топурия закрыл все вопросы уже в первом раунде. Мощный удар в подбородок отправил Оливейру в нокаут.

Топурия — первый боец в истории UFC, который стал чемпионом в двух разных дивизионах, при этом оставшись непобежденным. Ранее Илия владел титулом в полулегком весе.

«Я уже говорил: я представляю новую эру смешанных единоборств. Это — следующий уровень игры», — заявил Топурия после боя.

В целом Топурия одержал 17-ю подряд победу в ММА. Оливейра потерпел 11-е поражение в карьере при 35 победах.

