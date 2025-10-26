Впервые в истории UFC. Титульный бой завершился без результата из-за ужасного удара пальцем в глаз — видео

26 октября, 11:00
Аспиналл и Ган не определили победителя (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

В Абу-Даби состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 321, в главном событии которого чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15−3) защищал титул против Сирила Гана (13−2).

Поединок был остановлен и признан несостоявшимся (no contest) из-за удара в глаз со стороны Гана.

Инцидент произошел в первом раунде, когда Ган непреднамеренно задел оба глаза соперника, главным образом правый.

https://twitter.com/KINGSCHRECK/status/1982191506296369375

Аспиналл получил пять минут на восстановление, однако заявил рефери, что ничего не видит. Бой был остановлен, а чемпиона отправили в больницу.

https://twitter.com/ipostinjuries/status/1982193156025098487

Ган извинился за случившееся: «Мне очень жаль. Мы вложили много сил в этот поединок. Это разочаровывает, но таков спорт».

Это первая в истории UFC титульная схватка, которая завершилась без результата из-за случайного фола, пишет ESPN. Президент организации Дэйна Уайт заявил, что промоушен планирует организовать немедленный реванш, но сроки пока что не определены.

Аспиналл выиграл временный титул UFC в тяжелом весе в ноябре 2023 года, нокаутировав россиянина Сергея Павловича. Летом этого года англичанин стал полноценным чемпионом после того, как Джон Джонс завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что на турнире в Рио звездный бразилец Чарльз Оливейра победил поляка Матеуша Гамрота.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   UFC MMA Смешанные единоборства

