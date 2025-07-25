Георги Валентинов откусил ухо во время боя по смешанным единоборствам (Фото: instagram.com/georgi.valentinov_official)

В Болгарии состоялся турнир MaxFight по смешанным единоборствам, в рамках которого Георги Валентинов дрался против Митко Илиева.

Поединок завершился дисквалификацией Валентинова.

Во втором раунде Валентинов во время клинча откусил ухо Илиева, однако судья не сразу остановил бой. После окончания раунда арбитр дисквалифицировал Валентинова и присудил победу Илиеву.

Георги после боя обратился к фанатам с извинениями и заявил, что не почувствовал мочку уха из‑за капы и назвал свои действия непреднамеренными.

Валентинов получил дисквалификацию, а часть его гонорара была отдана пострадавшему.

Отметим, что подобным поступком отмечался Майк Тайсон в бою против Эвандера Холифилда в 1997 году. Тогда Майк в третьем раунде откусил ухо Эвандеру.

