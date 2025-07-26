Бойца ММА брутально нокаутировали: рефери спас его от избиения — видео

26 июля, 13:07
В Абу-Даби бойца MMA жестко нокаутировали (Фото: Скриншот с трансляции)



На турнире UAE Warriors 62 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) случился жуткий момент.

В третьем раунде поединка Амир Хоссейн одержал эффектную досрочную победу над Абделькримом Зуадом.

Боец нанес мощный правый хук, отправил соперника в нокаут. Зуад во время падения ударился головой о канвас, но даже в тот момент Амир еще хотел «добить» его. Рефери молниеносно среагировал, по-сути, спасая Зуада от тяжелой травмы.

