Бойца ММА брутально нокаутировали: рефери спас его от избиения — видео
В Абу-Даби бойца MMA жестко нокаутировали (Фото: Скриншот с трансляции)
На турнире UAE Warriors 62 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) случился жуткий момент.
В третьем раунде поединка Амир Хоссейн одержал эффектную досрочную победу над Абделькримом Зуадом.
Боец нанес мощный правый хук, отправил соперника в нокаут. Зуад во время падения ударился головой о канвас, но даже в тот момент Амир еще хотел «добить» его. Рефери молниеносно среагировал, по-сути, спасая Зуада от тяжелой травмы.
