Уже в первом раунде бой завершился нокаутом. За 34 секунды до конца третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе свалил бывшего претендента двойкой и добил его до вмешательства рефери. Как следствие, Ульберг одержал девятую победу подряд, а 35-летний Рейес потерпел первое поражение с ноября 2022 года.



Отметим, что оба бойца должны были встретиться еще 20 января 2024 года на UFC 297. Впрочем, в конце декабря 2023-го поединок отменили из-за травмы новозеландца. Бой перенесли на 30 марта 2024 года на UFC on ESPN 54, но Рейес снялся с поединка.

Ожидается, что после победы над американцем Карлос Ульберг улучшит свое положение в рейтинге UFC и приблизится к бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе. Титулом в этой весовой категории владеет Магомед Анкалаев из России, который 5 октября проведет реванш с бразильцем Алексом Перейрой.

