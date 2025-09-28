Один из лучших бойцов UFC безжалостно нокаутировал соперника в первом раунде — видео

28 сентября, 13:34
Поделиться:
Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса (Фото: Скриншот)

Карлос Ульберг нокаутировал Доминика Рейеса (Фото: Скриншот)

В главном поединке турнира UFC Fight Night 260 новозеландский боец полутяжелого веса Карлос Ульберг (13−1) одержал досрочную победу над американцем Домиником Рейесом (15−5).

Читайте также:
49-летнюю бывшую звезду ММА вырубили во время массовой драки на ринге — видео

Уже в первом раунде бой завершился нокаутом. За 34 секунды до конца третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе свалил бывшего претендента двойкой и добил его до вмешательства рефери. Как следствие, Ульберг одержал девятую победу подряд, а 35-летний Рейес потерпел первое поражение с ноября 2022 года.

Реклама

https://twitter.com/ChampRDS/status/1972154091003691056
Читайте также:
Скандал в MMA: боец продолжил бить соперника после нокаута, поскольку рефери не остановил поединок — видео

Отметим, что оба бойца должны были встретиться еще 20 января 2024 года на UFC 297. Впрочем, в конце декабря 2023-го поединок отменили из-за травмы новозеландца. Бой перенесли на 30 марта 2024 года на UFC on ESPN 54, но Рейес снялся с поединка.

Ожидается, что после победы над американцем Карлос Ульберг улучшит свое положение в рейтинге UFC и приблизится к бою за звание чемпиона мира в полутяжелом весе. Титулом в этой весовой категории владеет Магомед Анкалаев из России, который 5 октября проведет реванш с бразильцем Алексом Перейрой.

Ранее мы писали, что украинец безжалостно нокаутировал соперника в первом раунде своего дебюта в UFC.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Бой Нокаут UFC MMA Змішані єдиноборства

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies