На этих выходных в Ивано-Франковске состоялся профессиональный вечер по ММА. В одном из боев в октагон вышел украинский военнослужащий Павел Сивицкий.

Боец одержал победу над Иваном Сливинским и сразу после успеха обратился к зрителям с речью, которая вызвала громкие аплодисменты и растрогала Сеть. Павел признался, что два года назад даже не мог ходить из-за тяжелых ранений, а также военный добавил, что после поединка поедет в Покровск, за который сейчас идут ожесточенные бои с оккупационной армией РФ.



«Друзья, спасибо всем за внимание! Я очень счастлив, что сегодня я здесь после очень тяжелых ранений могу стоять на двух ногах и бить двумя руками. Спасибо за ваше внимание, аплодисменты. Два года назад я даже не мог ходить.

Завтра еду в Покровск. Возможно, это мой последний бой. Спасибо вам всем за поддержку — это очень ценно", — сказал Павел.



В Сети отреагировали на трогательные слова военного, пожелав ему удачи и скорейшего возвращения с фронта.

«Наилучшие пожелания удачи и возвращения домой и на ринг. Слава ВСУ! Слава Нации!», — написал один из пользователей Instagram.

«Горжусь тем, что лично знаком с Пашкой. Поздравляю с победой, уверен, что ты выиграешь еще очень много боев», — написал другой.

«А представьте, что делается у него на сердце??? А что чувствует его мать? Храни Боже каждого нашего воина», — отметил пользователь Instagram.

«Пусть будет не последний бой и вся жизнь впереди!», — пожелал Павлу пользователь Instagram.