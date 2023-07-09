Кровавая рубка: звезда UFC в зрелищном стиле уничтожил претендента — видео 9 июля, 10:33 Александр Волкановски (Фото:USA TODAY SPORTS)

Звезда смешанных единоборств в полулегком весе Александр Волкановски в пятый раз защитил чемпионский титул.



Поединок именитого австралийца с мексиканцем Яиром Родригесом прошел в рамках главного события турнира UFC 290 в Лас-Вегасе (США).

С первого раунда Волкановски доминировал в октагоне, заставляя соперника ошибаться и защищаться. Именитый австралиец во втором раунде нанес точный удар в бровь, из-за чего у Родригеса открылось кровотечение, которое заливало его лицо.

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В третьем раунде Александр действовал более осторожно, дав шанс сопернику. Яир провал пару атак, однако затем оказалась на канвасе. Волкановски устроил сокрушительную серию ударов, по итогу которой арбитр остановил поединок.

Таким образом, Волкановски одержал победу техническим нокаутом и в пятый раз защитил титул чемпиона UFC.

Ранее сообщалось, что звездный испанский футболист посетил вечер UFC.