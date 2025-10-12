Положил перчатки в октагоне: легенда UFC трогательно объявил о завершении карьеры — видео

12 октября, 18:45
Жозе Альдо (Фото: ufc.com)

Жозе Альдо (Фото: ufc.com)

Бывший чемпион UFC в полулегком весе бразилец Жозе Альдо поставил точку в своей карьере.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Во время турнира UFC Rio в родном Рио-де-Жанейро 39-летний бразилец вышел в октагон, после чего положил перчатки в центр клетки — традиционный жест, символизирующий завершение карьеры.

Впервые Альдо объявил о завершении карьеры еще в 2022 году после поражения от Мераба Двалишвили. Однако впоследствии решил попробовать себя в боксе, где провел несколько поединков, в частности против Джереми Стивенса, который завершился вничью.

Менее чем через два года легендарный боец вернулся в UFC. В мае 2024 года он победил Джонатана Мартинеса, но впоследствии потерпел поражения от Марио Баутисты и Аймана Захаби.

За карьеру Альдо провел 42 поединка, одержав 32 победы. В 2023 году его имя внесли в Зал славы UFC.

Ранее сообщалось, что на турнир в Рио звездный бразилец Чарльз Оливейра победил поляка Матеуша Гамрота.

