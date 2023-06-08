«Самые желанные в Шахтере». «Горняки» рассматривают кандидатуру Гаттузо и других специалистов на пост главного тренера команды — журналист 8 июня, 15:03 Гаттузо (Фото:Global Look Press)

Донецкий клуб, который вскоре объявит об отставке Игоря Йовичевича, определился с претендентами, которых хотел бы видеть на тренерском мостике команды.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Игорь Бурбас. По его словам, Шахтер рассматривает тренера Фейеноорда и кого-то из итальянских наставников.

«Один из самых желанных в Шахтере кандидатов на замену Игорю Йовичевичу — это их же обидчик в еврокубках — Арне Слот из Фейеноорда. Хотя убедить его переехать в УПЛ — задача не из легких, учитывая, что недавно он отказал представителю АПЛ Тоттенхэму.



Также рассматривается вариант с приглашением итальянца. Предполагаю, это вчерашний финалист Лиги Конференций Винченцо Итальяно из Фиорентины. Он был вторым в шорт-листе два года назад, на случай отказа Роберто Де Дзерби.



По другим данным, этот итальянец — безработный ныне Дженнаро Гаттузо, приглашая которого не надо платить компенсацию».

Видео дня

Игорь также не исключает, что «горняки» выплатят компенсацию за тренера Зари и переманят того к себе.



«Патрик Ван Леувен — это тоже не бесплатный вариант. В его действующем контракте с Зарей прописана клаусула. И, кажется, она немного больше 1 млн евро», — написал Бурбас.

Напоминаем, что донецкий Шахтер стал чемпионом Украины сезона 2022/23 и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрок «горняков» Тете, который приостановил контракт с клубом, приехал в Киев.