Знаменитый спортсмен зарабатывает деньги на сайте для взрослых ради поездки на Олимпиаду 22 июня, 08:55 Диего Бальеса (Фото:instagram.com/diegoballezaoficial)

Мексиканский прыгун в воду Диего Бальеса завел страничку на OnlyFans для сбора денег на подготовку к Олимпийским играм 2024 года.

Диего Бальеса — бронзовый призер чемпионата мира-2019. Из-за нехватки финансов он решил создать аккаунт на сервисе OnlyFans, который популярен в том числе из-за контента откровенного характера.

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Подписка на страницу 28-летнего спортсмена стоит 15 долларов в месяц. За счет дополнительного заработка он намерен оплачивать свою подготовку к Олимпиаде в Париже, сообщает АР.

С января в Мексике временно прекратилось финансирование водных видов спорта, так как президент национальной федерации был отстранен Международной федерацией плавания — за несоответствие стандартам управления. Для руководства мексиканской федерацией была назначена временная комиссия — до новых выборов.

«Мне пришло в голову завести аккаунт потому, что всегда ищешь способ заработать. Я помогаю себе, своей матери, мне нужно оплачивать счета.

Я счастлив, что люди, посещавшие мою страницу, были очень хорошими и вели себя уважительно. Надеюсь, так будет и впредь.

Доходы, которые я получаю от OnlyFans, крайне нестабильны, но эти деньги — все равно хорошее подспорье", — рассказал Бальеса.

Бальеса уже участвовал в Олимпиаде-2020 в Токио, где занял четвертое место в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Диего Бальеса / Фото: instagram.com/diegoballezaoficial

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