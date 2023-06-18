«В Париж поедем на танках». Глава Ассоциации спортивной борьбы России пригрозил МОК из-за условий допуска россиян на Олимпиаду-2024

18 июня, 09:56
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Михаил Мамиашвили (Фото:Facebook)

Михаил Мамиашвили (Фото:Facebook)

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили отреагировал на условия участия спортсменов из России на Олимпийских играх во Франции.

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По словам представителя России, его не устраивает «статус беженцев» для олимпийцев из страны-агрессора на Олимпиаде в Париже, который хотят присвоить россиянам.

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«У меня нет других комментариев по этому поводу, кроме того, что тех, кто это предлагает, следует послать в одно известное всем место.

Если они хотят видеть нас на Олимпийских играх 2024 года командой беженцев, то в Париж нам надо ехать на танках. Другого варианта нет", — сказал Мамиашвили Р-спорт.

Отметим, что, в МОК рассматривают различные варианты, как допустить спортсменов из недружественных стран на Олимпийские игры.

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Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

Ранее сообщалось, что народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что Украина будет смотреть Олимпиаду по ТВ.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Олимпиада-2024

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