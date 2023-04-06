МОК объяснил, как российские спортсмены будут проходить чистилище 6 апреля, 20:39 Протест против участия России в Олимпийских играх (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям российских спортсменов, если те не поддерживают войну в Украине.

МОК объяснил, кто и как будет устанавливать нейтральность атлетов из России.

«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения, активно поддержав войну в Украине. Считается, что нанятые по контракту члены российских и белорусских вооруженных сил или органов национальной безопасности поддерживают войну.

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В отношении других активных мер поддержки — все соответствующие обстоятельства, в частности публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях, участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях и отображение любого символа, поддерживающего войну в Украине, например символа Z, должны быть приняты во внимание.

Чтобы обеспечить согласованное толкование этих критериев, международным федерациям следует рассмотреть возможность создания единой независимой комиссии под эгидой ассоциаций федераций", — гласит заявление МОК.

Ранее Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России.