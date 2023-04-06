МОК объяснил, как российские спортсмены будут проходить чистилище

6 апреля, 20:39
Поделиться:
Протест против участия России в Олимпийских играх (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Протест против участия России в Олимпийских играх (Фото:REUTERS/Jana Rodenbusch)

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям российских спортсменов, если те не поддерживают войну в Украине.

МОК объяснил, кто и как будет устанавливать нейтральность атлетов из России.

«К участию в международных соревнованиях могут быть приглашены только те индивидуальные нейтральные спортсмены и вспомогательный персонал, которые не выступили против мирной миссии олимпийского движения, активно поддержав войну в Украине. Считается, что нанятые по контракту члены российских и белорусских вооруженных сил или органов национальной безопасности поддерживают войну.

Видео дня

Читайте также:

Юрий Чебан (Фото:ukraine-canoe.org) «Вынесут на пьедестал свою Z». Украинский олимпийский чемпион — о допуске россиян к соревнованиям

В отношении других активных мер поддержки — все соответствующие обстоятельства, в частности публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях, участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях и отображение любого символа, поддерживающего войну в Украине, например символа Z, должны быть приняты во внимание.

Чтобы обеспечить согласованное толкование этих критериев, международным федерациям следует рассмотреть возможность создания единой независимой комиссии под эгидой ассоциаций федераций", — гласит заявление МОК.

Ранее Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Спорт МОК Олимпиада-2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X