Цвет шампанского: представлен дизайн факела Олимпийских игр в Париже — видео
Факел Олимпийских игр в Париже (Фото:twitter.com/Paris2024)
Организационный комитет представили факел летних Олимпийских игр 2024 года.
Автором факела является французский дизайнер Матье Леаннер.
Факел выполнен в цвете шампанского, а его высота достигает 70 см в длину и весит 1,5 кг.
Художник сделал изделие идеально симметричными. Среди используемых эффектов — волны, вибрации и 3D.
Отмечается, что для эстафеты олимпийского огня из переработанной стали будут изготовлены 2000 факелов. Дизайн конструкции для Олимпиады и Паралимпиады идентичен.
Факел Олимпийских игр-2024 будет зажжен в Олимпии 16 апреля 2024 года. Планируется, что эстафета олимпийского огня продлится 68 дней до церемонии открытия Олимпийских игр, назначенной на 26 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что Украина допускает участие спортсменов в квалификации к Олимпиаде 2024 в случае допущения россиян и белорусов.