Цвет шампанского: представлен дизайн факела Олимпийских игр в Париже — видео 25 июля, 16:20 Факел Олимпийских игр в Париже (Фото:twitter.com/Paris2024)

Организационный комитет представили факел летних Олимпийских игр 2024 года.

Автором факела является французский дизайнер Матье Леаннер.

Факел выполнен в цвете шампанского, а его высота достигает 70 см в длину и весит 1,5 кг.

Elle portera la Flamme Olympique puis la Flamme Paralympique à travers la France 🇫🇷

Elle allumera la vasque qui marquera le début de nos Jeux ✨

Elle partagera les valeurs et l’esprit de #Paris2024



Découvrez la Torche des Jeux de Paris 2024 🔥 pic.twitter.com/NZ847kPacC — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2023

Художник сделал изделие идеально симметричными. Среди используемых эффектов — волны, вибрации и 3D.

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"Dessiner la Torche des Jeux est un rêve de créateur. Symbole de cohésion et de partage, elle est la véritable clé d’entrée des Jeux.

Je l'ai voulue, simple comme un trait d’union et fluide comme une flamme."



Mathieu Lehanneur designer français pic.twitter.com/xYuJQ2jGzO — Paris 2024 (@Paris2024) July 25, 2023

Отмечается, что для эстафеты олимпийского огня из переработанной стали будут изготовлены 2000 факелов. Дизайн конструкции для Олимпиады и Паралимпиады идентичен.

Факел Олимпийских игр-2024 будет зажжен в Олимпии 16 апреля 2024 года. Планируется, что эстафета олимпийского огня продлится 68 дней до церемонии открытия Олимпийских игр, назначенной на 26 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что Украина допускает участие спортсменов в квалификации к Олимпиаде 2024 в случае допущения россиян и белорусов.