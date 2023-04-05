Ход конем. Международная федерация запретила России отбираться на Олимпиаду-2024 5 апреля, 21:03 На соревнованиях россиян не будет (Фото:FEI)

Рекомендации МОК проигнорировала Международная федерация конного спорта (FEI) и продлила отстранение россиян от соревнований.

«Руководство FEI обсудило рекомендации МОК от 28 марта по допуску российских и белорусских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов к соревнованиям.

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Совет FEI считает, что на данном этапе нейтральность не может быть определена в должной мере, у организации нет необходимых инструментов для справедливой и объективной оценки условий участия для индивидуальных нейтральных спортсменов", — цитирует главу FEI Ингмара де Воса sports.ru.

Таким образом, российский всадники не смогут принять участие в олимпийской квалификации.

Ранее правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, куда допущены россияне.