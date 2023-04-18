«Если ты молчишь, то поддерживаешь войну». Олимпийская чемпионка придумала, что делать украинцам на соревнованиях с россиянами 18 апреля, 13:40 Наталья Добрынская (Фото:instagram.com/dobrynska.n)

Легкоатлетка Наталья Добрынская прокомментировала решение Министерства молодежи и спорта о запрете сборным Украины участвовать в соревнованиях, где будут представители из России или Беларуси.



В 2008 году на Играх в Пекине Добрынская завоевала для Украины золотую медаль в многоборье. И то, что украинские спортсмены могут пропустить Олимпиаду-2024 в Париже вызывает у нее противоречивые ощущения. Об этом Добрынская рассказала изданию Зеркало.

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«Понимаю аргументы и за то, чтобы украинцы соревновались, и за то, чтобы они бойкотировали турниры, на которых будут россияне и белорусы. Атлетам хочется выступать и доказывать свое превосходство на спортивной арене. Государство же считает, что в сложившейся ситуации просто невозможно находиться физически рядом с представителями стран-агрессоров. Как можно, например, стоять на пьедестале рядом с террористами? Я понимаю, что не все одобряют действия своих правительств, но сколько человек высказались? Если ты молчишь, то солидарен с войной, убийствами украинцев. Поэтому однозначного ответа у меня нет. Но есть надежда, что цивилизованный мир отстранит от Олимпиады в Париже россиян и белорусов, которые поддерживают войну», — говорит Добрынская.

Что может быть альтернативой бойкоту? У олимпийской чемпионки есть совет.

«Возможно, подошел бы активный протест. Заявляться на соревнования, но демонстративно отказываться выступать. Я на стороне спортсменов, хочу, чтобы они побеждали, звучал украинский гимн, поднимался флаг. Но лучше бы без белорусов и россиян», — считает Добрынская.

Ранее мы писали, что Норвегия будет бойкотировать соревнования с участием россиян.