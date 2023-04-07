«Простое решение». Легендарный чемпион подсказал России, как попасть на Олимпиаду

7 апреля, 21:21
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Михаэль Гросс (Фото:stern.de)

Михаэль Гросс (Фото:stern.de)

Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию немец Михаэль Гросс выступил против возвращения российских спортсменов на соревнования. Именно этого добивается Международный олимпийский комитет.

Гросс же считает, что даже в нейтральном статусе нельзя, чтобы россияне и белорусы выступали на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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«Российских и белорусских спортсменов нельзя допускать в Париж. Самое простое решение для возвращения России на Олимпиаду — Путин заканчивает войну. Все условия, предложенные МОК, не могут быть выполнены. Российская спортивная система зависима от государства. Поэтому совершенно недопустимо, чтобы российские спортсмены выступали даже под нейтральным флагом», — приводит слова Чемпионат.

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Ранее Международная федерация конного спорта отказалась допускать к соревнованиям спортсменов из России.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Олимпийские игры Олимпиада-2024

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